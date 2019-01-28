«Ротор» выиграл у «Балтики» в Турции

СЕГОДНЯ 15:24 2019-01-28T15:24:03+03:00

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Первый блин нового наставника волгоградского «Ротора» Игоря Менщикова вышел не комом: сегодня, 28 января его подопечные победили у ФК «Балтика» со счетом 2-0 в нашу пользу. И пусть это только разминка - контрольный матч в рамках второго сбора - но это все равно победа.

Сине-голубые сейчас в Турции, набираются практики и сыгранности. Ведь с прошлого сезона в «Роторе» многое изменилось: сменился главный тренер, появилось много новичков. Но сегодня в игре с калининградцами отличился «старичок» Коротаев. На 64-й минуте, уже во втором тайме, он таки распечатал ворота «Балтики», воспользовавшись ошибкой вратаря. А на 85-й минуте опять же Коротаев обыграл защитника и сильно пробил по воротам. Правда, голкипер на этот раз отбил мяч, но опять неудачно, потому что первым на добивании оказался роторовский новичок - Саная. Счет стал 2:0.

В этом матче наставник дал поиграл почти всем игрокам. Не было в составе только Дениса Якубы. Его отправили домой. Но не потому, что его выгнали из команды. Вовсе нет. Его отправили домой в Волгоград лечиться.

- У Дениса воспалилось ахиллово сухожилие, и в Волгограде он должен пройти углубленное медицинское обследование, - поясняют «КП-Волгоград» в пресс-службе ФК «Ротор».