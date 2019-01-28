Следователи просят волгоградцев помочь в розыске 17-летнего Адама

СЕГОДНЯ 14:59 2019-01-28T15:00:27+03:00

Адам Межидов ушел из дома 22 декабря, мог уехать в другой регион. Помогите найти! Фото СУ СК по Волгоградской области.

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Больше месяца прошло с того дня, когда 17-летний волгоградец Адам Межидов ушел из дома и не вернулся. Родные и близкие уже сбились с ног в поисках парня, но пока никаких следов. В последний раз они его видели 22 декабря 2018-го.

Молодой человек живет в Центральном районе Волгограда. В тот день он, как обычно, оделся и вышел. Когда он не вернулся спустя сутки, родные забили тревогу. Следователи СУ СК по региону уже проводят процессуальную проверку по факту бесследного исчезновения юноши. Они не исключают, что парень мог уехать в другой регион на попутках. Поэтому и обращаются ко всем, кто видел или возможно знает о местонахождении Адама, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8-937-567-84-29, 33-89-66, 33-86-94, либо 02.

Приметы разыскиваемого: славянской внешности, на вид 17-20 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые коротко стриженные, глаза голубые.

Особые приметы: на правой руке на ладони имеется шрам от операции (перелом кости) 4-5 сантиметров.

В день исчезновения на нем были пиджак серого цвета, темные джинсы, черная куртка и черные замшевые ботинки.

С собой - рюкзак темно-зеленого цвета.