2019-01-28T14:37:34+03:00
Общество

Трассу Сызрань – Саратов – Волгоград опять закрыли для фур и автобусов из-за метели

Дорогу в Камышинском районе вновь замело
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ФКУ Упрдор Москва – Волгоград.Фото ФКУ Упрдор Москва – Волгоград.
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К часу дня понедельника 28 января участок трассы Р-228 «СызраньСаратовВолгоград», который проходит через Камышинской район Волгоградской области, закрыли для движения фур и общественного транспорта. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в подведомственном Росавтодору ФКУ Упрдор Москва – Волгоград.

Дорожники вынуждены были ограничить движение в этом направлении из-за сильной низовой метели, которая буквально пеленой встала на пути транспорта. Видимость резко ухудшилась и на данный момент составляет не более 20 метров.

- С 13.00 закрыт для большегрузов и автобусов участок с 446 по 554 километр трассы «Сызрань – Саратов – Волгоград», - уточняют в ведомстве.

Предварительно движение по дороге в этом направлении будет ограничено до 22.00.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград просит водителей воздержаться от поездок в саратовском направлении до установления благоприятных погодных условий.

И уточняют, что при возникновении нештатной ситуации на трассе вы можете связаться с диспетчерской службой по телефону: 8 (844) 25-03-12.

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