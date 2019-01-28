2019-01-28T13:04:11+03:00
Происшествия

В Волжском женщина на иномарке сбила двух девочек-подростков

Школьницы перебегали дорогу в неположенном месте
Екатерина МАЛИНИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Обе школьницы по своей беспечности оказались под колесами.Обе школьницы по своей беспечности оказались под колесами.
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Сегодня утром, 28 января, в Волжском на проспекте Ленина иномарка сбила двух школьниц. Сбила так, что обеих девчонок срочным образом госпитализировали в больницу. Впрочем, пострадали они из-за собственной беспечности.

Случилось это примерно в половине восьмого утра у дома №137б на проспекте Ленина. Две подружки-восьмиклассницы бежали в школу №10, где они учатся. И уж очень, видимо, торопились, так как решились перебежать дорогу в неположенном месте, где нет ни «зебры», ни светофора. На беду со стороны улицы Королева по проспекту в это время ехала 32-летняя вожанка на своей «Киа Соренто». Женщина ударила по тормозам, когда девчонки выскочили перед ее машиной на дорогу. Но в такой гололед резко автомобиль не остановишь, и обе 14-летние школьницы оказались под колесами.

- Женщина-водитель сама вызвала полицию и медиков, никуда не сбегала, находилась за рулем в трезвом виде. Восьмиклассниц госпитализировали. медики диагностировали у обеих сотрясение голосного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

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