2019-01-28T12:27:20+03:00
Происшествия

В Волгоградской области из-за снега 24 поселка остались без света

Снегопад оборвал провода высоковольтных линий
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Провода оборвао сразу в нескольких местах: как в нашем регионе, так и на территории Казахстана. Ждем, когда коллеги починят.Провода оборвао сразу в нескольких местах: как в нашем регионе, так и на территории Казахстана. Ждем, когда коллеги починят.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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От снежной стихии в Волгоградской области страдают не только автомобилисты. Уже второй раз за последнюю неделю из-за налипания мокрого снега обрываются провода высоковольтных линий. И опять без света остались поселки в Палласовском районе.

- Из-за обильного снегопада оборвались провода сразу в нескольких местах, причем как на территории Волгоградской области, так и на территории Казахстана, с которым граничит Палласовский район, и откуда запитаны часть наших поселков. Авария случилась примерно в четыре часа утра. Без электроснабжения остались сразу 89 поселков по обе стороны границы, - поясняют ситуацию «КП-Волгоград» в администрации региона. - К семи утра большую часть поселков Волгоградской области мы запитали от других источников. Но 24 населенных пункта еще остаются без света. Им придется ждать, когда восстановят линии энергоснабжения наши казахстанские коллеги. Обещают, что к вечеру аварию устранят.

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