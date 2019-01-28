Волгоград назвали городом, толерантным к геям и лесбиянкам

СЕГОДНЯ 11:41 2019-01-28T11:46:31+03:00

Вот таких можно встретить на улицах Рио, в Волгограде в таком виде они бы вряд ли прогулялись. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наш мегаполис попал даже в ТОП-10 этого рейтинга

Изменить размер текста: A A

То, что Волгоград - толерантный город, сомнений не вызывает. Но большинство вкладывает в это понятие терпимость к чужому мнению и вероисповеданию. А вот эксперты независимого агентства Zoom Market, уверяют, что Волгоград еще и один из самых толерантных городов России по отношению к… сексуальным меньшинствам (то есть к геям и лесбиянкам). Наш город по итогам опроса населения оказался в «десятке» самых терпимых к этим людям.

Социологи агентства задавали жителям 20-ти городов страны два вопроса: «Как вы относитесь к сексуальным меньшинствам? Есть ли среди Ваших знакомых представители сексуальных меньшинств?». И на основе ответов (опросили они 2400 человек), собственно, сделали такие выводы и выстроили города в свой рейтинг толерантности.

Самые толерантные к сексуальным меньшинствам люди в России живут в Санкт-Петербурге. На втором месте рейтинга - Новосибирск, на третьем - Москва.

Далее следуют такие города как: Воронеж, Краснодар, Калининград, Иваново, Нижний Новгород, Тамбов, и замыкает «десятку» - Волгоград.

Хотя, напомним, что в нашем регионе еще ни разу не разрешили провести гей-парады, а такие попытки были.