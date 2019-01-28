На легкоатлетическом «Кубке Сталинграда» волгоградцы завоевали 11 медалей

СЕГОДНЯ 10:43 2019-01-28T10:43:10+03:00

Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту наша Мария Ласицкене опять стала лучшей, преодолев планку на высоте 2,01 метров. Фото администрации ВО.

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В 19-й раз в Волгограде прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок Сталинграда». В манеже ВГАФКа собралось порядка ста сильнейших спортсменов со всех уголков России: были и титулованные чемпионы и перспективные молодые ребята. Разыграли восемь комплектов наград в прыжке в высоту, тройном прыжке, в беге на 60, 400 и 1500 метров. И, что отрадно отметить, 11 медалей завоевали волгоградцы, из них четыре - золотые.

Так, Сергей Сапрыкин стал лучшим в беге на 400 метров, а Антонина Кривошапка еще раз доказала свое преимущество в этом забеге среди женщин. Алексей Гайдарь взял «золото» на дистанции 60 метров, а наша юная, но уже титулованная легкоатлетка Валентина Косолапова завоевала золотую медаль в тройном прыжке.

- Кроме этого, на соревнованиях установлен рекорд России среди молодежи до 23 лет: в беге на полторы тысячи метров его установил краснодарский бегун Константин Плохотников, - рассказывают «КП-Волгоград» в администрации региона.

Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту наша Мария Ласицкене опять стала лучшей, преодолев планку на высоте 2,01 метров.