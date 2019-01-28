2019-01-28T10:19:28+03:00
Происшествия

На юге Волгограде таксист чуть не убил в ДТП женщину и девушку

22-летний парень спровоцировал крупную аварию
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Таксист на "Лифане" вылетел на встречную полосу. И вот к чему это привело.Таксист на "Лифане" вылетел на встречную полосу. И вот к чему это привело.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Жуткая авария произошла 27 января в поселке Саши Чекалина Кировского района Волгограда. Столкнулись две иномарки. Да так, что обе превратились в груды металла. А все из-за 22-летнего таксиста, который мчался на «Лифан Солана» и выехал на встречную полосу.

произошло это примерно в половине девятого утра. Молодой таксист летел по улице Песчаная в сторону улицы Лимоновая. Лихач так торопился, что выехал на «встречку», не убедившись в безопасности маневра. На беду на его пути оказалась «Тойота Айвенсис», за рулем которой находилась 41-летняя женщина. Волгоградка не смогла избежать столкновения. «Лифан» врезался в «Тойоту» лоб в лоб.

И только чудом все остались живы. Как уточнили «КП-Воллгоград» в ГУ МВД по региону, в больницу увезли обоих водителей и 19-летнюю девушку, которая на момент аварии находилась в «Тойота Айвенсис». Все получили травмы и были госпитализированы.

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