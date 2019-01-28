В Волгограде чистят и посыпают дороги 85 снегоуборочных машин

СЕГОДНЯ 10:06 2019-01-28T10:06:40+03:00

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Снег, дождь, ветер - и все это в сопровождении легкой минусовой температуры привели к тому, что Волгоград опять превратился в каток. Всю ночь дорожная техника посыпала и поливала дороги, чтобы утром автомобилисты смогли без проблем добраться на работу. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, на минувшие сутки коммунальщики обработали в общей сложности 3,5 миллионов квадратных метров улично-дорожной сети. Израсходовали 740 тонн песко-соляной смеси и около 20 тонн водного раствора бишофита.

Говорят, всю ночь на улицах города работали 75 единиц спецтехники, в том числе 45 комбинированных дорожных машин. На данный момент уборка улиц и тротуаров продолжается. Лед после вылитых на него реагентов тает и сейчас техника занимается тем, что сгребает снежные массы и вывозит их из города.

- Как только завершат работы на основных магистралях, дорожники перейдут к расчистке второстепенных улиц, - уверяют в администрации Волгограда. - Будет задействовано до 85 единиц снегоуборочной и другой специальной техники, а также до 50 рабочих.

Напомним, пожаловаться на плохую уборку во дворах и на тротуарах можно на специальный телефон «горячей линии» - (8442) 33-63-92.