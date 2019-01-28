На волгоградской трассе в массовом ДТП пострадали трое взрослых и двое детей

СЕГОДНЯ 09:45 2019-01-28T10:48:06+03:00

Один водитель фуры врезался в припаркованный у обочины грузовик и спровоцировал огромный затор на дороге. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Снегопад вчера, 27 января, опять затормозил движение по трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Усугубляли плохую видимость на дорогах еще и массовые аварии. Особенно сложная ситуация возникла на 494-м километре трассы, где с разницей в 15-20 минут столкнулись сразу несколько машин. А все из-за 59-летнего жителя Пензы, который на своем «Мерседес-Бенц Актрос 1841 LS» влетел в припаркованный у обочины грузовик «Валдай». Причем сам виновник не пострадал, а вот водитель «Валдая» - 33-летний житель Нижнего Новгорода - получил травмы, и его увезли в больницу.

Водитель легковушки не успел затормозить перед фурой, в итоге пострадали 8-летняя девочка и 8-месячный ребенок.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Из-за этой аварии на дороге образовалась пробка, и через 20 минут тут же произошло второе ДТП. 52-летний крымчанин на «Шкода Йети» не успел остановиться перед притормозившей впереди фурой «Мерседес Бенс», и врезался в нее. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, в результате столкновения, медпомощь понадобилась водителю и пассажирам «Шкода Йети» - 42-летней женщине, 8-месячному мальчику и 8-летней девочке. К счастью, все обошлось благополучно.