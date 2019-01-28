Опять метель: МЧС просит волгоградцев воздержаться от поездок на авто

СЕГОДНЯ 09:01 2019-01-28T09:01:38+03:00

На трассах плохая видимость и возможны заторы, так что будьте внимательны! Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Особенно сложные погодные условия будут в северных районах Волгоградской области

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Похоже, зима в этом году решила испытать волгоградцев на прочность. Не успели окопаться от прошллого снегопада, как грядет очередной циклон с ветром и обильными осадками. По данным волгоградского Гидрометцентра, днем 28 января на регион обрушится новый ураган: порывы западного ветра будут достигать до 13-18 метров в секунду, в отдельных северных районах сильный снег, местами по области гололедно-изморозевые явления, метели, низовые метели, на дорогах гололедица, снежные заносы, снежные накаты. Все это опять приведет к непредсказуемым ситуациям на трассах: возможны заторы.

Поэтому МЧС по Волгоградской области обращается к волгоградцам и гостям города с просьбой: воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния! А жителям областного центра советуют пересесть на общественный транспорт, дабы не загружать магистрали и не мешать снегоуборочной технике.

Также просят не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями. О любых неисправностях в электрических сетях сообщать в региональную энергетическую компанию МРСК Юга по телефону 8-800-100-70-60.

ВАЖНО

Водители, отправляясь в поездку:

- проверьте техническое состояние автомобиля;

- сообщите родным и близким о своей поездке и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения;

- изучите маршрут следования. Выясните, где находятся заправочные станции, пункты питания и организованные стоянки для автомобилей;

- возьмите с собой средства связи, зарядные устройства и запасные аккумуляторы к ним. Может пригодиться в машине рация, настроенная на канал дальнобойщиков, чтобы быть в курсе дорожной обстановки и в случае нештатной ситуации вызвать помощь;

- возьмите в дорогу запас продуктов, спичек, тёплую одежду, а также термос с горячим чаем или кофе, который можно пополнить в придорожных кафе;

- при ухудшении погодных условий постарайтесь совершить остановку вблизи населенных пунктов, АЗС, придорожных кафе, в местах организованных стоянок автомобилей, чтобы переждать непогоду;

- обязательно об этом сообщите родным и близким;

- при незапланированной или аварийной остановке – не паникуйте! Выставьте знак аварийной остановки, включите аварийную сигнализацию повесьте яркую ткань на антенну;

- если никого рядом нет, постарайтесь определить свое местоположение, например, при помощи карты или электронных устройств. Сообщите о случившемся и своем местоположении в экстренные службы, позвонив по номеру 101;

- если вы находитесь далеко от населённого пункта – оставайтесь в машине и ждите помощи;

- в ночное время держите свет в автомобиле включенным;

- для экономии топлива прогревайте двигатель, и салон автомобиля примерно один раз в час на 10 минут;

- спать нужно по очереди, если вы один – то постараться не спать совсем; - экономьте тепло, еду и воду.

Выполнив эти не сложные рекомендации, вы сохраните свою жизнь и жизни пассажиров! В случае возникновения экстренной ситуации звоните по телефону «101» для любых операторов мобильной связи.