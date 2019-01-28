2019-01-28T08:52:19+03:00
История современности

Волгоградцам покажут «Символы Победы»

В 76-ю годовщину Сталинградской битвы в Волгоград привезут Знамя Победы и орден «Победа» маршала Жукова
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Все желающие смогут бесплатно попасть на выставку.Все желающие смогут бесплатно попасть на выставку.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Одним из главных событий празднования 76-й годовщины разгрома фашистских войск под Сталинградом станет выставка «Символы Победы», которая откроется накануне памятной даты в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» при поддержке Сбербанка. С 1 по 26 февраля все желающие смогут бесплатно попасть на выставку и увидеть уникальные экспонаты из коллекции Центрального музея Вооруженных Сил Министерства обороны РФ - Знамя Победы и орден «Победа» маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

Орден «Победа» - награда редкая и дорогостоящая, это высшая военная награда СССР, которой были удостоены 17 человек. Его вручали высшему командному составу Красной Армии за успешное проведение боевых операций. Знамя Победы водрузили 2 мая 1945 года над куполом Рейхстага Егоров и Кантария. Волгоградцы смогут не только увидеть эти реликвии, но и узнать об истории и кавалерах ордена «Победа», а также как был подписан акт о безоговорочной капитуляции, и чего стоило поднять Знамя Победы.

- Выставка «Символы Победы» - часть большой программы патриотических мероприятий в Волгограде. Жители и гости города смогут познакомиться с редкими экспонатами военных лет, прикоснуться к истории, - отметил председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко. - Это не первая выставка, организованная при поддержке банка в Волгограде, и я уверен, мы продолжим эту традицию.

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