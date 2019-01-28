Волгоградец сядет на десять лет в колонию за пристрастие к марихуане

СЕГОДНЯ 08:50 2019-01-28T08:50:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Ох уж эти любители дурмана, они готовы за «травкой» на любые злоключения. Вот, 44-летний житель Михайловки Волгоградской области нашел дикорастущую коноплю в лесополосе и, конечно же, не смог пройти мимо. Все лето он ходил к полянке с «дурмантравой», собирал урожай. Потом все это аккуратно сушил, в итоге «заготовил» себе на зиму 150 граммов марихуаны. Но в конце октября 2018-го нагрянули к наркоману правоохранители. При обыске они и нашли «заначку» волгоградца. Мужчина оправдывался, мол, хранил наркотик не для продажи, а для собственного употребления. Но в нашей стране это от ответственности его не освобождает.

На данный момент следователи ГУ МВД по Волгоградской области завершили расследование этого уголовного дела, заведенного по статье «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в значительном размере, незаконное приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере». Дело уже передали в суд. И грозит волгоградцу теперь до 10 лет лишения свободы.