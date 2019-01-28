В Волжском вместе с иномаркой едва не сгорели гараж и его хозяин

СЕГОДНЯ 08:29 2019-01-28T08:29:50+03:00

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Хорошая новость - за минувшие сутки на пожаре в Волгоградской области не погиб ни один человек. Однако без пострадавших в огне все равно не обошлось. ЧП случилось 27 января в Волжском.

Сообщение о том, что горит гараж в СНТ «Строитель» поступило диспетчерам МЧС примерно в половине девятого утра. Когда спасатели прибыли на место, оказалось что полыхает иномарка внутри гаража. От Ford Kuga 2013-го года выпуска уже оставался только каркас. Владелец, так рьяно пытался потушить свою иномарку, что пострадал сам. Благо спасатели успели мужчину вытянуть из задымленного гаража. Его в срочном порядке госпитализировали. Эксперты говорят, что загорелась машина из-за неисправной проводки.

А в Красноармейском районе Волгограда дым напугал жителей девятиэтажки на бульваре Энгельса. Кто-то подпалил вещи прямо в подъезде, и лестничные клетки быстро заполнились едким дымом. К счастью, вовремя потушили и эвакуировать никого не пришлось. Поджигателей ищут.