2019-01-28T08:29:50+03:00
Происшествия

В Волжском вместе с иномаркой едва не сгорели гараж и его хозяин

А на юге Волгограда бомжи чуть не спалили подъезд
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Хорошая новость - за минувшие сутки на пожаре в Волгоградской области не погиб ни один человек. Однако без пострадавших в огне все равно не обошлось. ЧП случилось 27 января в Волжском.

Сообщение о том, что горит гараж в СНТ «Строитель» поступило диспетчерам МЧС примерно в половине девятого утра. Когда спасатели прибыли на место, оказалось что полыхает иномарка внутри гаража. От Ford Kuga 2013-го года выпуска уже оставался только каркас. Владелец, так рьяно пытался потушить свою иномарку, что пострадал сам. Благо спасатели успели мужчину вытянуть из задымленного гаража. Его в срочном порядке госпитализировали. Эксперты говорят, что загорелась машина из-за неисправной проводки.

А в Красноармейском районе Волгограда дым напугал жителей девятиэтажки на бульваре Энгельса. Кто-то подпалил вещи прямо в подъезде, и лестничные клетки быстро заполнились едким дымом. К счастью, вовремя потушили и эвакуировать никого не пришлось. Поджигателей ищут.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На легкоатлетическом «Кубке Сталинграда» волгоградцы завоевали 11 медалей
На юге Волгограде таксист чуть не убил в ДТП женщину и девушку
В Волгограде чистят и посыпают дороги 85 снегоуборочных машин
На волгоградской трассе в массовом ДТП пострадали трое взрослых и двое детей
Опять метель: МЧС просит волгоградцев воздержаться от поездок на авто
Волгоградцам покажут «Символы Победы»
Волгоградец сядет на десять лет в колонию за пристрастие к марихуане
300 новобранцев железнодорожных войск дали присягу в Волгоградской области
Под Волгоградом из-за массового ДТП перекрыли федеральную трассу
Снег на трассах Волгоградской области чистят 114 спецмашин
В ДТП с такси на юге Волгограда пострадали три человека
На трассе «Сызрань – Саратов - Волгоград» из-за метели плохая видимость
30 километров дорог расчистили военные в Волгоградской области
В Волжском в столкновении «Рено» и «ВАЗа» пострадали четыре человека
В связи с похолоданием МЧС напоминает волгоградцам о пожарной безопасности
В природном парке под Волгоградом прошла акция «Дадим рыбе воздуха»
Волгоградская рота Почетного караула отметит 51-ю годовщину
Трассы Волгоградской области эти сутки расчищали 328 спецмашин
Волгоградский профессор Виталий Смирнов умер на 82-ом году жизни
Волгоградские студенты за аренду жилья отдают половину заработка
Волгоградстат: средняя зарплата волгоградца в 2018 году – 30 тысяч рублей