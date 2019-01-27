2019-01-27T19:02:50+03:00
Политика

300 новобранцев железнодорожных войск дали присягу в Волгоградской области

В ближайшие 4,5 месяца они будут обучаться различным специальностям
Юлия Данильченко
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Сегодня, 27 января, в учебном батальоне железнодорожных войск в Волгоградской области триста новобранцев дали присягу. Молодые парни прибыли из Краснодара, Ростова-на-Дону, Калмыкии, Северной Осетии. Они в присутствии военных и родных присягнули на верность Родине и получили поздравления от присутствующих, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.

Солдаты уже прошли первоначальную подготовку, где научились держать в руках автомат АК-74. Но впереди еще немало нужно освоить. В ближайшие 4,5 месяца им предстоит пройти профильное обучение.

- Их обучат должностям железнодорожных войск. Это командиры отделения переправочных средств, инженерно-саперного отделения, отделения по сборке и монтажу железнодорожных мостов, машинист сборно-разборного крана (СРК-50), машинист сваебойных агрегатов и другим, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

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