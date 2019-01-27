2019-01-27T16:20:47+03:00
Происшествия

Очевидцы сообщают о массовом ДТП под Волгоградом из-за метели

Проезжая часть недалеко от Камышина была временно заблокирована
Юлия Данильченко
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Фото:Сергей Чекоров.Фото:Сергей Чекоров.
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Крупная авария случилась в тридцати километрах от города Камышин Волгоградской области сегодня, 27 января, около половины двенадцатого дня. Как сообщает очевидец Сергей Чекоров, который оказался в гуще событий, на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» предположительно столкнулись несколько фур и больше десятка легковушек. Из-за этого дорога оказалась временно заблокирована.

Фото: Сергей Чекоров.

Фото: Сергей Чекоров.

Сам Сергей поспешил уехать на автозаправку, которая находилась в двух километрах от места затора, но и там автомобилист не смог долго оставаться.

- Вижу на АЗС машины пребывают. Думаю, надо ехать оттуда, иначе и тут заблокируют. Уехал обратно 70 километров, гололед и заносы. Снял гостиницу. Пробка была несколько часов, но потом позвонил другу, он сказал: легковые машины постепенно объезжают место аварии, а фуры все еще стоят.

Официальной информации о пострадавших пока нет. Напомним, утром Госавтоинспекция области предупредила жителей о сложной ситуации на трассе в направлении Камышина из-за метелей. Ограничений движения не было, но водителям посоветовали не рисковать лишний раз, а дальнобойщикам остановиться на спецпарковках.

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