Снег на трассах Волгоградской области чистят 114 спецмашин

СЕГОДНЯ 14:43 2019-01-27T14:43:05+03:00

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Сегодня, 27 января, трассы Волгоградской области снова заметает метелями. Сейчас непогода свирепствует в Камышинском районе. Госавтоинспекция уже обратилась к жителям региона с просьбой воздержаться от поездок, а в это время дорожные службы расчищают магистрали, обеспечивая проезд для транспорта.

- В минувшие сутки к расчистке и обработке проезжей части противогололедными материалами были привлечены 52 комбинированные дорожные машины, 15 автогрейдеров, 13 погрузчиков, 12 тракторов, бульдозеры, роторная техника, отсыпано более 218 тонн противогололедной смеси, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Самым проблемным до сих пор остается Палласовский район, поэтому основные силы брошены именно туда. С утра расчистили дорогу к поселку Золотари, к вечеру между Быково и селом Кайсацким. Военные и спасатели, используя танки и тяжелую инженерную технику преодолели тридцать километров полутораметровых заносов, впереди еще сотня.

- По сообщениям специалистов, здесь ожидается ухудшение погодных условий - при необходимости объем сил и средств будет увеличен, - передают в пресс-службе. Сюда уже привлекли дополнительную технику.