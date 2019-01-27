В ДТП с такси на юге Волгограда пострадали три человека

СЕГОДНЯ 12:47 2019-01-27T12:47:24+03:00

Удар был настолько сильный, что автомобили разбросало по противоположным обочинам. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель не справился с управлением и вылетел на встречку

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Около девяти утра 27 января в Красноармейском районе Волгограда произошла авария. Напротив дома №30 по улице Песчаная столкнулись «Яндекс. Такси» и «Тойота Авенсис». На место приехали врачи «скорой помощи» и увезли в больницу сразу трех пострадавших, а сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия.

Выяснилось, что в то утро 22-летний таксист по неизвестной причине не справился с управлением. Машину выбросило на полосу встречного движения, где она на полной скорости протаранила иномарку. Удар был настолько сильный, что автомобили разбросало по противоположным обочинам. Передние части машин сильно повреждены.

- Водитель такси с травмами головы шеи грудной клетки в медучреждение, в «Тойоте» легкие травмы у 42-летней женщины-водителя и её 20-летней пассажирки, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.