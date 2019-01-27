На трассе «Сызрань – Саратов - Волгоград» из-за метели плохая видимость

СЕГОДНЯ 10:59 2019-01-27T11:08:25+03:00

Водителям лучше воздержаться от поездок. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Движение пока не ограничено, но водителей просят отложить поездки из Камышина

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Сегодня, 27 января, на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград, которая соединяет Камышин и Саратов, из-за сильной метели сложилась неблагоприятная дорожная ситуация. Движение пока не ограничено, хотя видимость всего десять метров. Водителей просят не рисковать лишний раз и воздержаться от поездок из Камышина.

- Госавтоинспекция рекомендует водителям большегрузов переждать непогоду на специализированных стоянках, водителям легкового автотранспорта - воздержаться от поездок в данном направлении до наступления благоприятных погодных условий. Диспетчерам автовокзалов направлены уведомления о необходимости временно воздержаться от осуществления регулярных пассажирских рейсов, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Дорожные службы региона работают в круглосуточном режиме. На магистралях работает три сотни единиц спецтехники. Даже привлекли военных, которые благополучно расчищают снег в Палласовском районе.