30 километров дорог расчистили военные в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 10:23 2019-01-27T10:24:35+03:00

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Десяток танков и тяжелых инженерных машин, а также двадцать человек экипажа: с последствиями метелей, которые заблокировали сельские дороги в Палласовском районе Волгоградской области боролись военные мотострелкового соединения Южного военного округа. Помогал им отряд областного ГУ МЧС. Утром 27 января отчитались: расчистили тридцать километров дорог, но в планах еще сотня.

- Глубина снега достигала до полутора метров. Теперь добраться до населенного пункта Золотари Волгоградской области стало возможным, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Минобороны.

Напомним, начиная с 24 января из-за сильных метелей пришлось перекрыть проезд по трассам в Камышинском, Михайловском, Палласовском районах, но уже утром 25 января ограничения сняли – дорожники сумели оперативно расчистить снег. Остался один проблемный район - Палласовский, а именно проезд к селам и деревням. На сегодняшний момент общими усилиями удалось справиться с основными заторами.