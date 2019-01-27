В Волжском в столкновении «Рено» и «ВАЗа» пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 09:47 2019-01-27T09:47:21+03:00

Очевидцы вызвали «скорую» - на месте аварии пострадали сразу четыре человека, в том числе и виновник. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло восемь серьезных аварий, в которых пострадали одиннадцать человек. Самую крупную из них устроил 69-летний водитель за рулем «семерки».

Около восьми часов вечера 26 января житель Волжского мчался на своем «ВАЗе» в сторону пересечения улицы Ленина с улицей Горького. Перекресток регулировался светофорами. Водитель «Рено Логана» дождался «зеленого» и тронулся с места, в этот момент на запрещающий сигнал ехала и «семерка». Случилось столкновение. Очевидцы вызвали «скорую» - на месте аварии пострадали сразу четыре человека, в том числе и сам виновник.

- В результате ДТП водители и два пассажира автомашин были доставлены в медучреждение, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.