В Волжском в столкновении «Рено» и «ВАЗа» пострадали четыре человека
За минувшие сутки в Волгоградской области произошло восемь серьезных аварий, в которых пострадали одиннадцать человек. Самую крупную из них устроил 69-летний водитель за рулем «семерки».
Около восьми часов вечера 26 января житель Волжского мчался на своем «ВАЗе» в сторону пересечения улицы Ленина с улицей Горького. Перекресток регулировался светофорами. Водитель «Рено Логана» дождался «зеленого» и тронулся с места, в этот момент на запрещающий сигнал ехала и «семерка». Случилось столкновение. Очевидцы вызвали «скорую» - на месте аварии пострадали сразу четыре человека, в том числе и сам виновник.
- В результате ДТП водители и два пассажира автомашин были доставлены в медучреждение, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По факту аварии проводится проверка.