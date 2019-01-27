В связи с похолоданием МЧС напоминает волгоградцам о пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 09:00 2019-01-27T09:00:06+03:00

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Погода в Волгоградской области крайне нестабильная: если верить прогнозам синоптиков ЦГМС, в ближайшие дни температура будет скакать от +2ºС до -25ºС. В основном холода придут в северную часть региона, в деревни и села, где люди чаще топят печи или пользуются обогревателями, в том числе и самодельными. Резко повышается угроза пожаров.

- Именно в это время возгорания чаще происходят из-за нарушений правил эксплуатации электронагревательных приборов, печного отопления, по причине короткого замыкания электропроводки, а также из-за нарушений элементарных правил пожарной безопасности, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Спасатели предупреждают о самых опасных ситуациях, когда цена риска – жизнь. Нельзя использовать неисправные электроприборы, оставлять их включенными и уходить, нужно проверять и вовремя менять проводу, не оставлять детей присмотреть за печью или одних дома. Отдельный совет курильщикам: категорически запрещено курить в помещении и уж тем более лежа в постели. Нужно каждые три месяца проверять дымоходы и трубы.

В случае пожара звоните по телефону «101».