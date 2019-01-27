В природном парке под Волгоградом прошла акция «Дадим рыбе воздуха»
В конце последней рабочей январской недели в природном парке «Нижнехоперский» встретились экологи, активисты местного рыболовного клуба «Щука» и волонтеры из Волгограда и Михайловки. Цель у собравшихся была одна – обеспечить обитателям водоемов Кумылженского района доступ кислорода. Из-за толстого слоя льда рыбы оказались в ловушке.
- Разделившись на три группы, активисты вскрыли озера Култук, Рубёжное, Подпешное, Шапкино. Взрослые пилили майны, бурили лунки, подростки косили, связывали в снопы камыш – его вставляют в лунки, чтобы кислород смог поступать под воду, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе облкомприроды.
С помощью оборудования под лед закачали воздух, чтобы создать кислородную подушку. Экологи считают, что подобные «уроки под открытым небом» лучше всего учат подростков любить окружающих их мир. С каждым годом такие акции собирают все больше желающих поучаствовать в спасении природы.