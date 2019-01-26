2019-01-26T17:10:02+03:00
Политика

Волгоградская рота Почетного караула отметит 51-ю годовщину

Сегодня в РПК элитном подразделении служат сто военных
Юлия Данильченко
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В 2019-ом году военнослужащие элитного подразделения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, отметят 51-ю годовщину с момента образования.

Каждый год в роту Почетного караула мечтают попасть минимум триста кандидатов, но лишь самые лучшие попадают в ряды военнослужащих, которые ежедневно несут службу на главной высоте города-героя – Мамаевом кургане.

- Они участвуют в сопровождении первых лиц государства в Волгограде, инаугурации руководителей региона, встречах и проводах глав иностранных государств и военных делегаций во время их официальных визитов, принимает участие в возложении венков к монументам и мемориалам, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

Попасть в РПК трудно, здесь служат всего сто контрактников и солдат срочной службы.

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