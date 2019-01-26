Волгоградская рота Почетного караула отметит 51-ю годовщину
В 2019-ом году военнослужащие элитного подразделения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, отметят 51-ю годовщину с момента образования.
Каждый год в роту Почетного караула мечтают попасть минимум триста кандидатов, но лишь самые лучшие попадают в ряды военнослужащих, которые ежедневно несут службу на главной высоте города-героя – Мамаевом кургане.
- Они участвуют в сопровождении первых лиц государства в Волгограде, инаугурации руководителей региона, встречах и проводах глав иностранных государств и военных делегаций во время их официальных визитов, принимает участие в возложении венков к монументам и мемориалам, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.
Попасть в РПК трудно, здесь служат всего сто контрактников и солдат срочной службы.