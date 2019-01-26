2019-01-26T15:04:47+03:00
Общество

Трассы Волгоградской области эти сутки расчищали 328 спецмашин

Последствия непогоды устранили везде, кроме дорог в Палласовском районе
Юлия Данильченко
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Дорожные службы работают круглосуточно.Дорожные службы работают круглосуточно.
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Волгоградские власти продолжают отчитываться о работе на областных магистралях. Начиная с 24 января из-за сильных метелей пришлось перекрыть проезд по трассам в Камышинском, Михайловском, Палласовском районах, но уже утром 25 января ограничения сняли – дорожники сумели оперативно расчистить снег.

Сегодня, 26 января, сложная обстановка сохраняется только в Заволжье – на межмуниципальных дорогах в Палласовском районе. На самых сложных участках продолжают работать инженерная техника ЮВО и ГУ МЧС.

Всего за минувшие сутки на трассах работали 328 единиц спецтехники, отсыпано 2,5 тысячи тонн противогололедной смеси.

- Аналогичные работы производились и на участках трасс федерального значения. По информации ФКУ Упрдор Москва - Волгоград, в Волгоградской области подведомственные им магистрали расчищали 72 единицы техники, израсходованы 1021 тонна песко-соляной смеси, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

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