2019-01-26T14:36:31+03:00
Общество

Волгоградский профессор Виталий Смирнов умер на 82-ом году жизни

Об этом сообщил его близкий друг и бывший коллега по вузу Александр Морозов
Юлия Данильченко
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«Сегодня на 82-м году жизни умер мой старый друг Виталий Борисович Смирнов. Профессора Смирнова многие учившиеся в Волгоградском госуниверситете филологи и особенно журналисты считают своим учителем. Светлая Виталию Смирнову память», - написал в своем блоге Александр Морозов поздним вечером 25 января. Эту печальную новость ему сообщила дочь профессора.

Виталий Борисович много лет своей жизни посвятил работе в Волгоградском государственном университете. Он был доктором филологических наук, членом Союза писателей и Союза журналистов России, заслуженным работником высшей школы РФ, действительным членом Санкт-Петербургской Академии гуманитарных наук. Для многих его уход - это большая потеря.

СПРАВКА КП

Виталий Борисович Смирнов родился 13 апреля 1937 года в Сталинграде. После школы поступил на филологический факультет Саратовского государственного университета. В 1980 году защитил диссертацию уже в Волгоградском государственном университете, куда устроился на работу. За свою жизнь он стал автором 400 работ, из них 13 книг. Имя легендарного профессора включено в энциклопедию «Лучшие люди России» и «Золотую книгу Волгоградской области».

«Комсомольская правда» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Виталия Смирнова.

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