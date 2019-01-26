Волгоградские студенты за аренду жилья отдают половину заработка

СЕГОДНЯ 13:08 2019-01-26T13:46:22+03:00

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25 января в России прошел День студента. По этому случаю эксперты Авито провели интересное исследование: соотнесли зарплаты учащихся вузов и стоимость аренды жилья. Студент из Волгограда тратит на квадратные метры минимум половину дохода. Так, средний заработок 24 435 рублей, из них 11 619 рублей в месяц уходит на квартиру, 5 823 рубля на комнату.

- Сопоставив зарплаты студентов и расценки на аренду квартиры, выяснили, что городом, где выплата хозяину «съедает» наименьшую часть дохода, стал Ижевск – в столице Удмуртии аренда составляет 40% от зарплаты. Волгоград разделил с Самарой 15-е и 16-е места по доступности с долей 54%, - рассказали КП-Волгоград эксперты Авито.

Самое дорогое жилье в Москве - 34 393 рубля. Студенты вынуждены отдавать 82% своего дохода. Что касается комнаты, то в Волгограде на нее придётся потратить 27% от кровно заработанных или 5 823 рубля. В этом рейтинге город-герой занял 12-е место по доступности.