Волгоградстат: средняя зарплата волгоградца в 2018 году – 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:39 2019-01-26T11:39:25+03:00

Это на 9% больше, чем в 2017-ом

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Хотите верьте, хотите нет, но по последним данным, опубликованным 25 января на сайте Волгоградстата, среднемесячная зарплата жителя Волгоградской области, который работает в крупных, малых и средних организациях - 29676 рублей. Эти цифры вывели за январь-ноябрь 2018 года. По подсчетам статистов, сумма увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом за 2017 год.

- Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась по отношению к январю-ноябрю 2017 года на 6%, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области.

При этом номинальная зарплата по Южному федеральному округу в нашем регионе, действительно, одна из самых высоких. Так говорит статистика. Впереди только Астраханская область и Краснодарский край. Однако если взять уровень зарплат по стране, но тут заработок волгоградца низкий. Например, в октябре среднестатистический россиянин получил 42 тысячи рублей.