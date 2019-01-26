2019-01-26T10:33:40+03:00
Звезды

Музей Машкова приглашает волгоградцев на выставку современного искусства

Лекции начинаются с 26 января и продлятся до 23 февраля
Юлия Данильченко
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На лектории будут рассмотрены исторические и культурные условия возникновения молодёжной культуры 80-х, основные представители ленинградского авангарда конца XX векаНа лектории будут рассмотрены исторические и культурные условия возникновения молодёжной культуры 80-х, основные представители ленинградского авангарда конца XX века
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Ценителей советского и российского искусства конца 70-х начала 90-х приглашают в музей Машкова. Тут начинается интеллектуальная программа в рамка рамках работы выставки «Романтики-XXI».

Первая лекция пройдет сегодня, 26 января, в пять часов вечера. Она называется «Ленинградский авангард» Тимура Новикова: от ноль-объекта к неоакадемизму». Следующее мероприятие запланировано на 2 февраля также на пять вечера, это будет мини-лекция «Горизонты» Тимура Новикова». И, наконец, 23 февраля в аналогичное время прочитают лекцию «Новые художники»: русский авангард и молодёжная культура».

- На лектории будут рассмотрены исторические и культурные условия возникновения молодёжной культуры 80-х, основные представители ленинградского авангарда конца XX века. Лекции читает научный сотрудник, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе комитета культуры Волгоградской области.

Вход по билетам. Подробнее о выставке «Романтики-XXI» можно узнать на сайте Музея Машкова.

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