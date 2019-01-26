2019-01-26T09:32:41+03:00
Происшествия

На юге Волгограда в ДТП с маршруткой пострадали два пассажира

Оба находятся в больнице с серьезными травмами
Юлия Данильченко
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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло пять аварий, в которых пять человек пострадали и один погиб. Одно из крупных ДТП случилось 25 января в Советском районе города-героя около часа дня.

Как установили инспекторы, приехавшие на место, виновник происшествия – 48-летний водитель маршрутного такси «Форд». Он мчался по проспекту Университетском со стороны улицы Тормосиновской. В сане находилось много пассажиров, но мужчина все равно пренебрег правилами дорожного движения. Впереди ехала «Газель», однако маршрутчик не притормозил и на полной скорости въехал в автомобиль.

- В результате ДТП двое пассажиров маршрутного такси -27-летняя девушка и 54-летний мужчина с ушибами доставлены в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии с пострадавшими проводится проверка.

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