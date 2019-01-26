2019-01-26T08:45:40+03:00
Общество

В 2018 году 7,6 тысяч волгоградских студентов купили проездную карту «Волна»

Себестоимость одной поездки для учащихся вузов по карте составляет 13 рублей
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы мэрии.Фото пресс-службы мэрии.
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Почти полмиллиона поездок совершили волгоградские студенты на общественном транспорте по карте «Волна» в 2018 году. Всего за тот период учащиеся вузов и колледжей купили 58,8 тысяч билетов и 7,6 тысяч транспортных карт «Волна», которыми активно пользовались. Кстати, в 2017 году эта цифра была на 1,5 тысячи меньше.

- По данным МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками», пассажиропоток среди учащихся вузов составил более 3,6 миллионов человек, в среднем по каждому проездному в учебные месяцы совершается 61 поездка. Учитывая, что стоимость проездного для студентов на один вид транспорта - трамвай, троллейбус или автобус - составляет 800 рублей, себестоимость одной поездки не превышает 13 рублей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе городской администрации.

Напомним, безналичную систему оплаты в Волгограде ввели в 2017-ом. В среднем такая поездка обойдется пассажиру на 5 рублей дешевле. Для горожан действует 14 тарифных планов, и они не изменяются последние пару лет, в отличие от цен на билет.

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