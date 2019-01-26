2019-01-26T08:33:22+03:00
Происшествия

Под Волгоградом пешехода переехали «МАЗ» и «КамАЗ»: мужчина умер на месте

Он шел по обочине ночью без светоотражающих элементов на одежде
Юлия Данильченко
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Медики констатировали смерть мужчины.Медики констатировали смерть мужчины.
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Жуткая авария с погибшим произошла накануне, 25 января, в Иловлинском районе. На 871-ом километре федеральной трассы «Москва - Волгоград» автомобилисты нашли тело 32-летнего мужчины. Он уже не подавал признаков жизни. На место приехали сотрудники ГИБДД.

Инспекторы выяснили, кто же виновен в гибели пешехода. Около восьми часов вечера он шел по правой полосе трассы в сторону города-героя. Было темно, а на одежде ни одного светоотражающего элемента. Сначала мужчину сбил бензовоз, который ехал в попутном направлении. 35-летний водитель попросту не заметил его.

- Затем в результате маневра двигавшийся в попутном направлении за автомобилем «МАЗ» водитель автомашины «КамАЗ», буксировавший на жесткой сцепке другой «КамАЗ», так же совершил наезд на пешехода, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного Главка.

От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда врачей. Проводится проверка.

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