2019-01-26T08:46:13+03:00
Общество

В Волгоградской области стало больше выдр, но меньше ондатр

Учетчики пересчитали количество околоводных животных
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы облкомприроды.Фото пресс-службы облкомприроды.
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Для контроля за популяциями околоводных животных экологи комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области каждый год пересчитывают их количество. В сезоны охоты это очень важно – нужно поддерживать стабильную численность.

Занимаются этим опытные егеря, которые прекрасно различают следы животных и понимают границы их обитания.

- В сравнении с прошлогодними показателями несколько увеличилось количество особей норки и выдры — их насчитывается 4768 и 453 соответственно. Чуть меньше стало ондатр и водяных полевок. Практически на прежнем уровне осталась численность других околоводных животных. Так, например, учетчики насчитали 3638 енотовидных собак, 7805 бобров, 5413 барсуков, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе облкомприроды.

В комитете напоминают, что до 3 февраля продлится охота на зайца0русака, до 28 февраля на кабана, волка, шакала, лисицу, енотовидную собаку, норку, куницу, хоря, горностая, ласку и бобров

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