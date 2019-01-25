Волгоградцы чаще всего покупают машины, выпущенные еще 11 лет назад

СЕГОДНЯ 20:06 2019-01-25T20:06:10+03:00

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Если на московских улицах сложно увидеть русскую машину, то в Волгограде наши авто занимают весьма внушительную долю. Сайт бесплатных объявлений посчитал данные по продажам машин за 2018 год. Смотрели среднюю цену, марку, год выпуска. Картина оказалось вполне ожидаемой для нашего города. На первое место в лидеры уже второй год подряд попал ВАЗ. Средняя цена 142 тысячи рублей, что на пять тысяч дороже, чем в прошлом году. В основном брали машины возрастом 11 лет, то есть выпущенные еще в 2007 году.

Среди самых продаваемых марок Hyundai в среднем за 434 тысячи рублей, Daewoo за 121 тысячу, Chevrolet за 313 тысяч, KIA за 498 тысяч рублей.

А вот если смотреть по моделям, то лидирует Ваз 2114 за 121 тысячу рублей. Популярны также «Лада Приора», «десятка», «семерка» (сама низкая цена - 55 тысяч рублей). Покупают также Daewoo Nexia и Ford Focus. У "Форда" самая дорогая цена в ряду востребованных волгоградцами авто - 342 000.

В первой десятке среди лидеров есть «Калина» и «Нива». Средняя цена купленных авто с пробегом - 371 тысяча рублей.

Кстати, русские машины лидируют почти во всех городах. Например, в Барнауле чаще всего покупают «шестерку», а вот в Тюмени Daewoo Nexia. В Иркутске популярная модель - Toyota Corolla, а в Воронеже – «Приора».