2019-01-25T18:49:20+03:00
Общество

Волгоградцев предпенсионного возраста обучат на сварщиков, фрезеровщиков и швей

Обучение продлится от 3 до 6 месяцев
Екатерина МАЛИНИНА
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Социологи и экономисты прогнозируют увольнение работников предпенсионного возраста.Социологи и экономисты прогнозируют увольнение работников предпенсионного возраста.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 2019 года начинает действовать пенсионная реформа. Многие опасаются, что пожилых людей уволят еще до того, как настанет час X. Чтобы снизить риски для волгоградцев администрация Волгоградской области разработала специальные меры. И одна из них - программа по переобучению старшего поколения.

Людям предлагают получить профессии электрогазосварщика, токаря, водителя, арматурщика, фрезеровщика, повара, пекаря, кондитера, швеи, парикмахера. Срок обучения от 3 до 6 месяцев. Подать заявку можно самостоятельно в центр занятости. Если человек еще работает, необходимо обратиться к работодателю. Чиновники провели опрос работодателей и уже 72 организации готовы направить людей на переобучение.

Кстати, в Волгоградской области в рамках поддержки пенсионной реформы законодательно закреплено, что льготы по оплате коммунальных услуг, льготный проезд, социальное пособие сохраняются для мужчин старше 60 лет, и женщин старше 55 лет.

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