2019-01-25T18:05:21+03:00
Происшествия

В Волгограде будут судить железнодорожника-взяточника

Он за деньги закрывал глаза на нарушения во время погрузки
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
За два с половиной года "накапало" 280 тысяч рублейЗа два с половиной года "накапало" 280 тысяч рублейФото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

На взятке попался начальник грузового района ж/д станции Волгоградского производственного узла. В отношении него возбудили сразу два уголовных дела.

В августе директор одной из фирм, которая грузила и отправляла контейнеры по железной дороге, предложил подозреваемому деньги, если он будет закрывать глаза на многочисленные нарушения. А именно: несоблюдение техники безопасности, нарушение правил погрузки, отсутствие заградительных щитов, проложек и прочих правил. Волгоградец согласился. За два с половиной год он получил от коммерсанта 280 тысяч рублей. ПО такой же схеме железнодорожник работал еще с одной фирмой. Там сумма взятки 12 тысяч рублей.

Сейчас следователи работают над сбором доказательств и установлении всех обстоятельств. Возможно, кроме этих двух случаев были еще. Расследованием занимается Южное следственное управление на транспорте СКР.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградцев предпенсионного возраста обучат на сварщиков, фрезеровщиков и швей
Волгоградцам раздадут «Ленточки Ленинградской победы»
Акция «Татьянин день в А.С.-Авто»
В станице под Волгоградом замерзли насмерть дедушка и бабушка
В Волгоградской области три поселка еще отрезаны снегом от трасс
Застрял в снегах: Поезд Питер - Астрахань опоздал на пять часов
За продажу героина и марихуаны волгоградец получит 20 лет колонии
Волгоградские полицейские нашли вора, укравшего 36 люков
72 тысячи волгоградцев официально ищут работу
В Волгограде ушел из жизни самый молодой участник Парада Победы 1945 года
В Волгограде будут судить двух приятелей, которые хранили у себя 1200 бутылок водки и коньяка
Волгоградскую область ждут 20-градусные морозы
Танки растаскивают застрявшие в снегу машины на волгорадских трассах