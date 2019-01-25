В Волгограде будут судить железнодорожника-взяточника

СЕГОДНЯ 18:05 2019-01-25T18:05:21+03:00

За два с половиной года "накапало" 280 тысяч рублей Фото: Андрей МИРЕЙКО

Он за деньги закрывал глаза на нарушения во время погрузки

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На взятке попался начальник грузового района ж/д станции Волгоградского производственного узла. В отношении него возбудили сразу два уголовных дела.

В августе директор одной из фирм, которая грузила и отправляла контейнеры по железной дороге, предложил подозреваемому деньги, если он будет закрывать глаза на многочисленные нарушения. А именно: несоблюдение техники безопасности, нарушение правил погрузки, отсутствие заградительных щитов, проложек и прочих правил. Волгоградец согласился. За два с половиной год он получил от коммерсанта 280 тысяч рублей. ПО такой же схеме железнодорожник работал еще с одной фирмой. Там сумма взятки 12 тысяч рублей.

Сейчас следователи работают над сбором доказательств и установлении всех обстоятельств. Возможно, кроме этих двух случаев были еще. Расследованием занимается Южное следственное управление на транспорте СКР.