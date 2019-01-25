2019-01-25T17:11:55+03:00
Общество

Волгоградцам раздадут «Ленточки Ленинградской победы»

Акция пройдет в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волонтеры будут раздавать ленточки, которые повторяют цвета ленты медали «За оборону Ленинграда».Волонтеры будут раздавать ленточки, которые повторяют цвета ленты медали «За оборону Ленинграда».
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Каждый год 27 января на Мамаевом кургане в Волгограде отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В нашем городе до сих пор живы те, кто защищал город на Неве, и те, кто выжил в те страшные годы. В этом году исполняется ровно 75 лет с момента освобождения блокадного города. В честь такой даты в Волгограде пройдет специальная акция «Ленточки Ленинградской победы».

Название акции говорит само за себя: в Волгограде выпустили 500 ленточек, которые повторяют цвета ленты медали «За оборону Ленинграда». Их и будут раздавать волгоградцам на улицах города «Волонтеры Победы». Вместе с ленточкой ребята-активисты напомнят прохожим об этой памятной дате.

Встретить волонтеров с «ленинградскими ленточками» в руках можно будет в четырех районах Волгограда: в парке имени Гагарина в Краснооктябрьском районе, на бульваре Энгельса - в Красноармейском, в сквере Саши Филиппова - в Ворошиловском и Центральном - у Мамаева кургана.

Начало акции - в 12.00.

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