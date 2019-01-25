Акция «Татьянин день в А.С.-Авто»

СЕГОДНЯ 15:57 2019-01-25T15:57:48+03:00

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Компания « А.С.-Авто» поздравляет всех студентов и Татьян с праздником! От всей души желаем всем студентам учиться на отлично, а милых Татьян поздравляем с Днем Ангела!

Только в период с 25 по 27 января в дилерском центре А.С-Авто для всех Татьян и студентов действует выгодное предложение на покупку автомобилей Kia, а также подарок от руководителя отдела продаж!*

*Воспользоваться данным акционным предложением можно при предъявлении студенческого билета или любого документа удостоверяющего личность для всех Татьян.

Ждем Вас ежедневно с 8:30-20:30 по адресу г. Волгоград, ул. шоссе Авиаторов,11.

Запись на тест-драйв по телефону +7 (8442) 602-333.

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