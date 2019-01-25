В станице под Волгоградом замерзли насмерть дедушка и бабушка

СЕГОДНЯ 15:56 2019-01-25T16:00:40+03:00

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Они прожили всю жизнь и умерли в один день - так теперь будут вспоминать супружескую чету из станицы Качалинской Волгоградской области. Старик со своей старухой замерзли в собственном доме.

Умерших пенсионеров обнаружили в доме их дети, которые примчались в станицу после безуспешных попыток дозвониться родным. Как рассказали они правоохранителям, родители проживали в доме одни. Отец был прикован к кровати, за ним ухаживала мать. В тот день на улице похолодало, и старики подбросили дров в печь. Не заметили, как натопили до жару. Пожилой женщине стало плохо, и она потеряла сознание. А ее супруг так и не смог ни до кого докричаться.

- Дрова прогорели, и дом быстро остыл. По предварительной версии оба пенсионера скончались от переохлаждения, - говорит «КП-Волгоград» руководитель Иловлинского МРСО СУ СК по региону Александр Андронов.

По данному факту еще проводится проверка.