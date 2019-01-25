В Волгоградской области три поселка еще отрезаны снегом от трасс

СЕГОДНЯ 15:31 2019-01-25T15:31:48+03:00

На расчистку дорог бросили дополнительно технику МЧС и военных с танками. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Метель утихла, а на севере Волгоградской области до сих пор разгребают снежные завалы. Самая сложная обстановка на данный момент сложилась в Палласовском районе. Только к обеду 25 января дорожные службы смогли расчистить пути по девяти межмуниципальным направлениям.

- На данный момент работы еще идут на трех участках: расчищают подъездные дороги к поселкам Лиманному и Новой Иванцовке, а также на проезде «Старая Иванцовка — Новая Иванцовка», - рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Палласовский район так завалило снегом, что пришлось позвать на помощь спецтехнику войск Южного военного округа, а также регионального ГУ МЧС. Тяжелая техника сейчас вытаскивает из сугробов и кюветов застрявший автотранспорт.

- В общей сложности в районе сейчас работает дополнительно 16 единиц спецтехники. Ситуация находится на контроле муниципальных и региональных властей, - акцентируют в администрации региона.

Напомним, вчера 24 января из-за снегопада вынуждены были закрыть две федеральные трассы - на саратовском и московском направлениях. Движение по дороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» возобновили только к утру 25 января.