Застрял в снегах: Поезд Питер - Астрахань опоздал на пять часов

СЕГОДНЯ 15:11 2019-01-25T15:11:32+03:00

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Снегопад, который обрушился 24 января на Поволжье, остановил не только машины на дорогах, но даже многотонные поезда. К вечеру в пресс-службе Приволжской железной дороги подсчитали, что в пути из-за снегопада задержались десять поездов дальнего следования и 8 пригородных поездов. Больше всего досталось пассажирам, следующим из Санкт-Петербурга в Астрахань. Поезд №109 остановился на границе Астраханской области и уперся в снежные горы. На конечную станцию Эльтон он прибыл в итоге с опозданием на 5 часов 37 минут (вместо запланированных 7.45 утра поезд добрался только к обеду).

Задержался в пути и поезд Москва-Астрахань. К счастью, в Волгоград поезда все прибыли по расписанию.

- Приносим извинения у пассажиров за доставленные неудобства. Работы по расчистке очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения движения поездов ведутся непрерывно, - уточняют в Привжд.