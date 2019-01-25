За продажу героина и марихуаны волгоградец получит 20 лет колонии

СЕГОДНЯ 14:44 2019-01-25T14:44:29+03:00

48-летнего жителя Михайловки, кроме прочего, дважды задерживали за вождение в нетрезвом виде

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Под суд пойдет 48-летний житель Михайловки Волгоградской области, и грозит ему немало - до 20 лет лишения свободы. Ну и «накосячил» он изрядно, причем в прямом смысле слова - торговал марихуаной и героином.

Поймали этого наркоторговца в августе 2018-го. Ловили, так сказать, на живца: в роли покупателя выступил оперативник полиции, которому мужчина и пытался продать 0,6 грамм наркотической героиносодержащей смеси.

В автомобиле задержанного правоохранители нашли еще 12 расфасованных свёртков с марихуаной весом около 31 грамма, и героиновую смесь. Дома у наркоторговца отыскали еще партию наркотиков, подготовленных к сбыту: свыше 600 граммов марихуаны и 31 грамм наркотикосодержащей смеси. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

На мужчину завели уголовное дело. А в ходе следствия выяснилось также, что его не единожды ловили за рулем нетрезвым.

- По совокупности за совершение преступления ему и грозит до 20 лет колонии. Следствие окончено, дело передали в суд города Михайловки, - уточняют в ведомстве.