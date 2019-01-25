2019-01-25T14:17:09+03:00
Происшествия

Волгоградские полицейские нашли вора, укравшего 36 люков

20-летний безработный сдавал крышки на металл
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Из-за таких "любителей металла" по всему региону зияют открытые люки. Фото Алена Кузьмина.Из-за таких "любителей металла" по всему региону зияют открытые люки. Фото Алена Кузьмина.
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Воровство канализационных люков в Калаче-на-Дону Волгоградской области приобрело уже характер эпидемии: что ни день, то очередная пропажа. А осенью прошлого года кто-то устроил прям настоящую охоту за металлическими крышками. За несколько месяцев пропало 36 люков по улицам Октябрьская, Маяковского и Революционная. Работники Калачевского водоканала насчитали 140 тысяч рублей убытков. И пошли с заявлением в полицию.

За поиски «любителя металла» взялись оперативники угрозыска. И нашли таки вора. Им оказался 20-летний местный парень. Нигде не работает, не учится, зато уже крепко выпивает. Чтобы купить очередную порцию спиртного, он и воровал крышки, да сдавал их в металлолом.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, молодой человек уже во всем сознался. На него завели уголовное дело по статье «Кража». сейчас он находится на подписке о невыезде. А грозит ему наказание - до 2 лет лишения свободы.

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