72 тысячи волгоградцев официально ищут работу

СЕГОДНЯ 13:31 2019-01-25T13:31:42+03:00

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Волоградские статистики опять радуют своими цифрами. На этот раз специалисты считали, сколько людей в регионе ищет себе работу. Причем делают это официально, через центры занятости: встают на учет, ходят на собеседования и ничего не могут найти. Таких набралось 72 тысячи человек. Эта цифра даже меньше, чем в прошлом году – на 6,4 процента. С чем связано такое снижение статистики не объясняют – их дело считать. Возможно, просто волгоградцы реже стали вставать на учет, а предпочитают самостоятельно заниматься поискам хорошего места через сайты и знакомых.

Кстати, 53 процента зарегистрированных на бирже труда - женщины. Также специалисты выяснили, что среди безработных 71 процент – сельские жители.

Самыми востребованными по-прежнему остаются рабочие и инженерные специальности. Сложно найти работу юристам, экономистам.