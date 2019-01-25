2019-01-25T13:31:42+03:00
Общество

72 тысячи волгоградцев официально ищут работу

Безработица снизилась за год на 6,4 процента
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Волоградские статистики опять радуют своими цифрами. На этот раз специалисты считали, сколько людей в регионе ищет себе работу. Причем делают это официально, через центры занятости: встают на учет, ходят на собеседования и ничего не могут найти. Таких набралось 72 тысячи человек. Эта цифра даже меньше, чем в прошлом году – на 6,4 процента. С чем связано такое снижение статистики не объясняют – их дело считать. Возможно, просто волгоградцы реже стали вставать на учет, а предпочитают самостоятельно заниматься поискам хорошего места через сайты и знакомых.

Кстати, 53 процента зарегистрированных на бирже труда - женщины. Также специалисты выяснили, что среди безработных 71 процент – сельские жители.

Самыми востребованными по-прежнему остаются рабочие и инженерные специальности. Сложно найти работу юристам, экономистам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде ушел из жизни самый молодой участник Парада Победы 1945 года
В Волгограде будут судить двух приятелей, которые хранили у себя 1200 бутылок водки и коньяка
Волгоградскую область ждут 20-градусные морозы
Танки растаскивают застрявшие в снегу машины на волгорадских трассах
В школах Волгограда начали принимать детей в первый класс
В Волжском иномарка врезалась в маршрутку: пострадала пассажирка
Свет дали, дороги чистят: в Волгоградской области устраняют последствия метели
В разлитый после аварии на волгоградской трассе битум «вляпались» десятки машин
В Волгограде иномарка вылетела с дороги, сбила пешехода и врезалась в столб
30 управляющих компаний лишатся лицензий в Волгоградской области
Зимний мотокросс пройдет 27 января в Волгограде
Мусорный регоператор почти прибрал контейнерные площадки на Красном
На Саратовскую заметенную трассу после аварии вылилось 5 тонн битума
Губернатор Андрей Бочаров сыграл в футбол с роботом
В Волгограде машины, мешающие уборке, увозят на штрафстоянки
Дополнительные экипажи ДПС помогают водителям, застрявшим в метель на федеральных трассах
В Волгограде водитель на «Ладе Приора» сбил 15-летнюю девочку и сбежал
Бизнесмен из Волгограда перевел иностранцам 4 миллиона долларов и забыл их вернуть
Трассу "Волгоград-Москва" закрыли для фур и автобусов
Более двадцати ДТП за полдня: в Волгограде снегопад стал причиной аварий
Палласовский район остался без света из-за аварии в Казахстане
Последствия снегопада: Волгоград застыл в семибалльных пробках
«Единая Россия» в Волгограде обновила политсовет
Волгоградцы смогут сами выбирать участок земли, положенный по льготе