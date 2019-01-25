В Волгограде ушел из жизни самый молодой участник Парада Победы 1945 года

СЕГОДНЯ 13:24 2019-01-25T13:24:03+03:00

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В Волгограде 24 января 2019 года на 86-м году ушел из жизни ветеран Вооруженных Сил Владимир Китаев, в последнее время он сильно болел. Двенадцатилетним мальчишкой Владимир Александрович принял участие в Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве и был самым юным из волгоградских ветеранов, кто в тот день чеканил шаг на главной площади страны.

Владимир Китаев один из первых выпускников Горьковского суворовского училища, после училища пехотного много лет служил в армии. С 1985 году подполковник в отставке устроился на работу в научно-исследовательский отдел на Мамаевом кургане. Целых 26 лет он изучал судьбы защитников Сталинграда. В 2004 году получил звание Заслуженного работника культуры РФ.

- Благодарная память о Владимире Александровиче Китаеве навсегда сохранится в наших сердцах, - говорят коллеги из музея-заповедника «Сталинградская битва».

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Александровича.