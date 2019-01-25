2019-01-25T13:06:41+03:00
Происшествия

В Волгограде будут судить двух приятелей, которые хранили у себя 1200 бутылок водки и коньяка

Алкоголь они купили на перепродажу
Екатерина МАЛИНИНА
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МУжчинам грозит до 6 лет лишения свободы.МУжчинам грозит до 6 лет лишения свободы.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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На двух «бизнесменов» вышли сотрудники Управления экономической безопасности полиции. К ним поступила информация, что двое друзей из Краснооктябрьского района хранят крупную партию алкоголя без документов. В гараж одного из низ пришли с обысками. И предположения подтвердились. ВНтури железной коробки хранились ящики с сотнями бутылок. Чего там только не было – раздолье для ценителя. ВОдка самых популярных марок, коньяк, виски. Все, что пользуется спросом у настоящих мужчины. Заглянули в гости и домой к волгоградцам. Там нашли другую часть партии спиртного. Всего 1200 бутылок. Документов на товар у волгоградцев не оказалось. Экспертиза показала, что алкоголь контрафактный. Сумма ущерба правообладателям составил 850 тысяч рублей.

Следователи ГСУ смогли довести дело до суда. Прокуратура Волгоградской области подписала обвинительное заключение. Мужчин будут судить по двум статьям: незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции и незаконное использование чужого товарного знака.

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