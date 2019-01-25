Волгоградскую область ждут 20-градусные морозы

СЕГОДНЯ 11:57 2019-01-25T14:01:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Что вчера не замело в Волгоградской области, то сегодня заморозит. Волгоградские синоптики предупреждают: в ближайшие дни - 25 и 26 января - в регионе значительно похолодает, местами ночью столбик термометра даже опустится до отметки -25 градусов.

Как сообщают в Волгоградском ЦГМС, к вечеру 25 января ветер над Волгоградской областью сменится с юго-западного на северо-восточный и температура воздуха ночью опустится до -10…-15ºС (в отдельных северных районах до -20ºС). Зато осадки почти прекратятся. В областном центре такого мороза, конечно, не будет: здесь к вечеру столбик термометра максимально опустится до -6ºС.

А вот 26 января подморозит и Волгоград. Температура воздуха днем будет держаться в пределах -9…-11 градусов, а ночью ожидают -13...-15 градусов. По области местами еще будет идти снег, местами метель, в отдельных северных районах похолодает до -25ºС.

Впрочем, продержится мороз в Волгоградской области недолго, и уже 27 января новый циклон с юго-востока принесет к нам очередной снегопад (снег, мокрый снег, снег с дождем). При этом температура воздуха поднимется в Волгограде до ноля, в регионе днем +2...-3°С, ночью -9...-14ºС.