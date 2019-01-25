2019-01-25T14:01:06+03:00
Общество

Волгоградскую область ждут 20-градусные морозы

А в областном центре пойдет снег с дождем
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Готовьте шапки и варежки! Фото Юлии Шипициной.Готовьте шапки и варежки! Фото Юлии Шипициной.
Изменить размер текста:

Что вчера не замело в Волгоградской области, то сегодня заморозит. Волгоградские синоптики предупреждают: в ближайшие дни - 25 и 26 января - в регионе значительно похолодает, местами ночью столбик термометра даже опустится до отметки -25 градусов.

Как сообщают в Волгоградском ЦГМС, к вечеру 25 января ветер над Волгоградской областью сменится с юго-западного на северо-восточный и температура воздуха ночью опустится до -10…-15ºС (в отдельных северных районах до -20ºС). Зато осадки почти прекратятся. В областном центре такого мороза, конечно, не будет: здесь к вечеру столбик термометра максимально опустится до -6ºС.

А вот 26 января подморозит и Волгоград. Температура воздуха днем будет держаться в пределах -9…-11 градусов, а ночью ожидают -13...-15 градусов. По области местами еще будет идти снег, местами метель, в отдельных северных районах похолодает до -25ºС.

Впрочем, продержится мороз в Волгоградской области недолго, и уже 27 января новый циклон с юго-востока принесет к нам очередной снегопад (снег, мокрый снег, снег с дождем). При этом температура воздуха поднимется в Волгограде до ноля, в регионе днем +2...-3°С, ночью -9...-14ºС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
72 тысячи волгоградцев официально ищут работу
В Волгограде ушел из жизни самый молодой участник Парада Победы 1945 года
В Волгограде будут судить двух приятелей, которые хранили у себя 1200 бутылок водки и коньяка
Танки растаскивают застрявшие в снегу машины на волгорадских трассах
В школах Волгограда начали принимать детей в первый класс
В Волжском иномарка врезалась в маршрутку: пострадала пассажирка
Свет дали, дороги чистят: в Волгоградской области устраняют последствия метели
В разлитый после аварии на волгоградской трассе битум «вляпались» десятки машин
В Волгограде иномарка вылетела с дороги, сбила пешехода и врезалась в столб
30 управляющих компаний лишатся лицензий в Волгоградской области
Зимний мотокросс пройдет 27 января в Волгограде
Мусорный регоператор почти прибрал контейнерные площадки на Красном
На Саратовскую заметенную трассу после аварии вылилось 5 тонн битума
Губернатор Андрей Бочаров сыграл в футбол с роботом
В Волгограде машины, мешающие уборке, увозят на штрафстоянки
Дополнительные экипажи ДПС помогают водителям, застрявшим в метель на федеральных трассах
В Волгограде водитель на «Ладе Приора» сбил 15-летнюю девочку и сбежал
Бизнесмен из Волгограда перевел иностранцам 4 миллиона долларов и забыл их вернуть
Трассу "Волгоград-Москва" закрыли для фур и автобусов
Более двадцати ДТП за полдня: в Волгограде снегопад стал причиной аварий
Палласовский район остался без света из-за аварии в Казахстане
Последствия снегопада: Волгоград застыл в семибалльных пробках
«Единая Россия» в Волгограде обновила политсовет
Волгоградцы смогут сами выбирать участок земли, положенный по льготе