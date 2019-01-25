2019-01-25T11:55:46+03:00
Общество

Танки растаскивают застрявшие в снегу машины на волгорадских трассах

20 военнослужащих и 10 тяжелых машин отправились на ликвидацию снежных заносов
Екатерина СИМОХИНА
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Танки не только грязи, но и снега не боятся. Фото из архива "КП".Танки не только грязи, но и снега не боятся. Фото из архива "КП".
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24 января Волгоградскую область завалило снегом. Да так сильно, что на федеральных трассах парализовало движение автомобилей. К ночи пришлось перекрывать дорогу на Москву, Саратов и Казахстан. Для ликвидации последствий ЧС командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников решил отправить на помощь военных. Танки помогут в расчистке снега и вызволении застрявших грузовиков.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе южного военного округа, военнослужащих решили отправить в районы с самой сложной обстановкой. Там не только машины застревают, но даже поезда. Пострадали от метели Быковский, Николаевский и Палласовский районы Волгоградской области – там до сих пор переметены дороги. Туда уже выдвинулась техника. Им предстоит пройти 250 километров, чтобы попасть в зону ЧС.

Расчищать завалы будут 20 военнослужщих на 20 спецмашинах. В распоряжении у них в том числе и тяжелые инженерные машины на базе танков Т-72 и Т-90.

Напомним, в пятницу в восемь часов утра дорожники сняли ограничение по трассе Р-228 «Сызрань - Саратов - Волгоград», движение транспорта идет в штатном режиме. Московскую трассу открыли для проезда еще ночью. Пока сложная ситуация в Палласовском районе, где, по сведениям Гидрометцентра, из-за обильного количества осадков высота снежного покрова увеличилась до 40-65 сантиметров.

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