В школах Волгограда начали принимать детей в первый класс

СЕГОДНЯ 11:32 2019-01-25T11:35:38+03:00

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Ваш ребенок готовится пойти в школу? Тогда вам уже пора определяться в какую. С 25 января в Волгограде официально начался прием ребят в первый класс.

В администрации Волгограда напоминают, что в городе первоклашек набирают 126 муниципальных общеобразовательных учреждения, в том числе 17 гимназий, 11 лицеев, 14 школ с углубленным изучением отдельных предметов.

Заявление на прием в школу волгоградцы могут подать двумя способами:

- лично принести документы в образовательное учреждение.

- с помощью электронной регистрации на сайте.

Но учтите, что после подачи заявления в электронном виде в течение 5 рабочих дней вы должны прийти в школу с оригиналами документов.

Какие документы понадобятся?

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал, копия);

- оригиналы свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (форма №8) или по месту пребывания (форма №3) или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;

- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;

- при наличии первоочередного права на зачисление в МОУ – оригиналы и копии подтверждающих документов.

ВАЖНО

Для детей, не проживающих на закрепленной за учреждением территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.