В Волжском иномарка врезалась в маршрутку: пострадала пассажирка

СЕГОДНЯ 11:08 2019-01-25T11:08:13+03:00

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В такую непогоду водителям следует быть предельно аккуратными и внимательными, но удается это далеко не всем. В итоге - десятки аварий, в том числе и с пострадавшими. Так вчера в больнице по вине нерадивого водителя оказалась пожилая волжанка. По воле случая вечером 25 января женщина оказалась в маршрутке, которая попала в аварию.

Случилось это примерно в девять вечера на бульваре Профсоюзов в Волжском. 30-летний водитель «Ауди А-6» не справился с управлением и влетел в стоящую у обочины маршрутки. 53-летний водитель «ГАЗели» как раз высаживал пассажиров на остановке. От удара микроавтобус тряхнуло так, что люди внутри попадали, а иномарку и вовсе отбросило на разделительную полосу бульвара.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, пострадала в аварии 59-летняя женщина, которая ехала в маршрутке. С травмами ее госпитализировали.